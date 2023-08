Paul McCartney anuncia show extra em São Paulo para 7 de dezembro

Ingressos para o dia 9, no Allianz Parque, estão esgotados; novas vendas começam dia 12 de agosto

Reprodução/Instagram Sir. Paul McCartney apresentará a turnê Got Back em cinco cidades brasileiras



Sir. Paul McCartney, o ex-Beatles, retornará ao Brasil em novembro e dezembro para apresentar sua turnê Got Back. O músico tinha anunciado cinco datas iniciais no país, mas nesta quinta-feira, 10, aumentou o número de shows depois que a primeira apresentação em São Paulo teve os ingressos esgotados em poucas horas. O show extra será em 7 de dezembro, no Allianz Parque. A Eventim comercializa as entradas e a abertura das vendas, para o público geral, será em 12 de agosto a partir das 15h no site oficial e às 16h nas bilheterias oficiais. Os valores vão de R$ 210 (meia cadeira superior) até R$ 990 (inteira pista premium). Há ingressos disponíveis para todas as outras datas em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.

Confira agenda de show de Paul McCartney no Brasil:

30 de novembro: Brasília – Mané Garrincha

3 de dezembro: Belo Horizonte – MRV Arena

7 e 9 de dezembro: São Paulo – Allianz Parque

13 de dezembro: Curitiba – Couto Pereira

16 de dezembro: Rio de Janeiro – Maracanã