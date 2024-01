Yasmin Brunet é confirmada como participante do Camarote no ‘BBB 24’

Reality show começa na próxima segunda-feira, 8

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Após ser especulada no "BBB 23", Yasmin Brunet participará da edição de 2024



A modelo e influenciadora Yasmin Brunet foi confirmada como uma das participantes do Camarote no “Big Brother Brasil 24”. Em 2023, ela fez uma brincadeira dizendo que seria processada se participasse do “BBB 23”. No entanto, em um vídeo bem-humorado, Yasmin respondeu a um seguidor, alertando sobre os problemas que falar demais poderia causar. No ano passado, a modelo já era cogitada como possível participante do Camarote e chegou a brincar com o diretor do programa. Recentemente, suspeitas sobre sua participação aumentaram após Yasmin apagar posts antigos no X (antigo Twitter) e confessar ter passado o Ano Novo confinada em um quarto.

Os nomes dos participantes começaram a ser revelados durante a tarde desta sexta-feira, 5. Os 18 primeiros nomes aparecerão em um VT transmitido durante a exibição da novela “Terra e Paixão”. Eles farão parte dos grupos “Camarote” e “Pipoca”. Já o terceiro grupo desta edição será apresentado no programa “Fantástico”, no domingo, 7. |Essa lista será composta por sete homens e sete mulheres, que irão competir em uma votação popular para conquistar duas vagas no jogo. Os outros 12 participantes terão uma segunda chance de ingressar no programa. O elenco considerado “oficial” participará de uma dinâmica na estreia, que acontecerá na segunda-feira, 8. Serão escolhidos mais dois homens e duas mulheres, que entrarão na casa e se juntarão aos demais competidores.