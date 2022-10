Yasmin Brunet rebate acusações de que comanda esquema de tráfico humano e prostituição

‘Meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências legais e cabíveis’, declarou a modelo após posts de Letícia Maia viralizarem nas redes sociais

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Yasmin Brunet repudiou as acusações feitas por Letícia Maia



A modelo e atriz Yasmin Brunet negou as acusações de que está envolvida em um esquema de tráfico humano e prostituição. O nome da artista foi parar nos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 18, após posts feitos por Letícia Maia no Instagram viralizarem. Nas postagens, a jovem afirmou que foi “traficada e sequestrada” por Yasmin. “Ela tem um esquema de prostituição aqui fora [nos Estados Unidos]”, escreveu. Letícia também acusou a ex-mulher de Gabriel Medina de estar envolvida no desaparecimento de Desirrê, outra jovem que foi supostamente sequestrada. “A Desirrê está sob poder de um esquema de prostituição que a Yasmin comanda! O mesmo que me sequestrou! Eu consegui fugir”, declarou Letícia. “Nos ajudem a desmascarar essa farsa!!! A Yasmin está envolvida nos crimes.” Com a repercussão do assunto nas redes sociais, a modelo decidiu se posicionar: “Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente”.

Letícia Maia acabou de postar esse vídeo pedindo ajuda e disse que a Yasmin Brunet tá com a Dessire no cativeiro. Gente? Tô entendendo mais nada,sério! pic.twitter.com/4Wuy4qtJMl — VTzeiros 🍿 (@vtzeiross) October 18, 2022