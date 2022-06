Yasmin Brunet relata experiências com discos voadores: ‘Muita gente não acredita’

Modelo também falou dos ‘dons espirituais’ que possui e sobre seu amor pela física quântica

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Yasmin Brunet afirmou que já viu discos voadores algumas vezes



A modelo Yasmin Brunet afirmou em suas redes sociais que já viu discos voadores. Ela foi questionada sobre o assunto por um seguidor ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na noite de segunda-feira, 27. “Já vi algumas vezes! Sei que tem muita gente que não acredita, mas quando você vê um não tem como negar. Realmente, é uma coisa muito diferente do que qualquer coisa que a gente já viu”, declarou a ex-mulher do surfista Gabriel Medina. Um dos seguidores de Yasmin quis saber se ela possui “dons espirituais”, a modelo respondeu: “Consigo sentir e às vezes ‘ver’ a energia das pessoas. Quando me deixo levar pelo raciocínio lógico e não pela intuição, me enganam”.

Uma pessoa comentou que costumava sonhar “com um cara alto e de olhos claros” e, ao pesquisar, viu que poderia se tratar de um E.T., Yasmin concordou: “Sim, provavelmente um pleiadiano”. Na ufologia, acredita-se que os pleidianos são extraterrestres que vêm das Plêiades, um aglomerado estelar. No bate-papo com os seguidores, a modelo também comentou que ama física quântica. “Ela é super ligada em muitos conceitos espirituais que acredito e fazem sentido para mim”, concluiu.