Velório de MC Marcinho será aberto ao público e acontecerá neste domingo no Cemitério da Penitência

Marcio André Nepomuceno Garcia morreu, neste sábado, 26, aos 45 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos

Reprodução/Instagram/@mcmarcinho Mc Marcinho morreu no dia 25 de agosto



O velório do cantor MC Marcinho, que morreu neste sábado, 26, acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de janeiro, e será aberto ao público das 10h às 13h do domingo, 27, segundo a assessoria de imprensa do cantor, que também informou que vai ser realizado na ecumênica 1 do cemitério vertical. Passado esse horário, será realizada uma cerimônia privada de despedida para amigos e familiares, e, a partir das 14h, o corpo será direcionado para a cremação, prevista para acontecer às 16h. Marcio André Nepomuceno Garcia, conhecido como o MC Marcinho, morreu de falência múltipla dos órgãos neste sábado, 26, aos 45 anos, depois de três meses internado no hospital Copa D’Or, em Copacabana. O cantor começou a carreira nos anos 90 no funk melódico e lançou seu primeiro álbum solo em 1998, o “Sempre Solitário”, com produção do DJ Marlboro. As músicas “Rap do Solitário” e “Garota Nota 100” foram os destaques e caíram no gosto do público carioca – esta última embalou a recém-finalizada novela “Vai na Fé”, da Rede Globo.