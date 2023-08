Bob Barker, lendário apresentador de TV americano, morre aos 99 anos

Ganhador de 19 prêmios Emmy em seus 60 anos de carreira no rádio e na TV, ele morreu em casa de causas naturais

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Bob Baker conduziu por mais de 35 anos o programa 'The Price is Right'



Morreu aos 99 anos, o lendário apresentador de TV dos Estados Unidos Bob Barker, anunciou seu neste sábado, 26, seu agente. Ganhador de 19 prêmios Emmy em seus 60 anos de carreira no rádio e na TV, Barker morreu em casa, no estado da Califórnia, de causas naturais. Ele conduziu por mais de 35 anos o programa “The Price is Right”. Barker alcançou a fama apresentando o programa “Truth or Consequences” entre 1956 e 1975. Em 1972, assumiu o comando do The Price is Right, no canal CBS. O carisma converteu Barker rapidamente em um dos apresentadores preferidos dos americanos, famoso, também, por seu ativismo em favor dos direitos dos animais. O apresentador doou US$ 5 milhões à ONG Sea Shepherd, que luta, principalmente, contra a caça de baleias.

*Com informações da AFP