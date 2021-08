Marcelo de Carvalho lamenta greve de funcionários da RedeTV!: ‘Salários estão em dia’

Sindicato afirma que os funcionários da emissora estão há mais de quatro anos sem reajuste salarial

Reprodução/RedeTV!/31.08.2021 Marcelo de Carvalho falou que RedeTV! nao demitiu os funcionários na pandemia



O apresentador Marcelo de Carvalho, que também é sócio-fundador e acionista da RedeTV!, usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para comentar sobre a greve de trabalhadores da emissora. “Lamentável herança de Getúlio Vargas, punhado de sindicalistas dizendo representar nossos milhares de funcionários declara estado de greve. Como todos sabem, emissoras demitiram até artistas ícones nacionais na pandemia. Ao contrário, a RedeTV! não demitiu ninguém, contratou. Mesmo nesse período que impactou fortemente o setor, estreamos muitos programas e formatos novos”, escreveu o empresário no Twitter. Conforme divulgado pelo Sindicato dos Radialistas, os trabalhadores decretaram greve por tempo indeterminado, pois aguardam a empresa aceitar negociar as reinvindicações dos trabalhadores.

Ainda de acordo com o sindicato, os funcionários da emissora estão sem reajustes de salário há mais de quatro anos e a direção da RedeTV! não demonstrou interesse em uma negociação: “As perdas salariais dos trabalhadores são de 18,72%, se considerar o retroativo chega a 354%”. Os trabalhadores também estão reivindicando o pagamento do Programa de Participação dos Resultados. Marcelo, por sua vez, declarou: “Todos os funcionários estão com seus salários absolutamente em dia, evidenciado pelo fato que isso, nem o ‘sindicato’ conseguiu criticar. Seguiremos produzindo e provendo segurança para a imensa maioria dos colaboradores que seguem trabalhando, produzindo conteúdo, informação, entretenimento”.

