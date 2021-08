Repórter da Globo se assusta ao vivo com explosão em Araçatuba; assista

Thaís Gomes estava na Praça Rui Barbosa, local onde fica um dos bancos que foi alvo dos assaltantes

Reprodução/Globo/31.08.2021 Repórter Thaís Gomes falava ao vivo de Araçatuba quando ouviu a explosão



A repórter Thaís Gomes levou um susto no “Bom Dia SP” desta terça-feira, 31, durante uma participação ao vivo de Araçatuba. A jornalista atualizava a situação da cidade, que viveu momentos de terror devido a um assaltado a agências bancárias que aconteceu na última segunda-feira, 30, quando foi surpreendida por um barulho de explosão. Thaís começou sua participação dizendo que estava na Praça Rui Barbosa, no centro do município, e que o local estava vazio e com alguns bloqueios. “Para localizar ainda melhor, nós estamos ao lado do Banco do Brasil, onde tudo aconteceu. A cerca de 100 metros temos a Caixa Econômica, então é até assustador e complicado estar perto e saber que ontem tudo…”, falava a repórter quando houve a possível explosão.

Thaís parou o que estava falando e alertou o apresentador Rodrigo Bocardi sobre o que tinha acabado de acontecer. “Rodrigo, a gente não sabe o que foi isso. Esse barulho veio de um prédio que está aqui na lateral nesse momento”, afirmou a repórter ofegante. “Que isso! Como a gente estava exibindo imagens de ontem no momento em que você falava, ficou parecendo que poderia ser uma explosão de ontem”, falou o âncora do “Bom Dia SP”. “Assustou todo mundo, não sabemos de que andar [do prédio] veio. Não atingiu a gente, ainda bem, nós realmente tomamos um grande susto. Vou tentar me recuperar para trazer as informações”, declarou Thaís. “A gente volta daqui a pouco, fica calma”, disse o apresentador. O jornal continuou e, depois de um tempo, a repórter voltou a falar ao vivo de outro ponto de Araçatuba. Mais calma, ela explicou que ainda não tinha detalhes do que tinha acontecido.