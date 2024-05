Yuri Lima revela que conheceu Iza por direct do Instagram e conta como foi o primeiro encontro: ‘Surreal’

Casal está a espera da primeira filha, que vai se chamar Nala; cantora está grávida de quatro meses

Reprodução/instagram/@yurilima94 Iza e Yuri Lima estão juntos desde 2022



O jogador Yuri Lima contou que como ele e a cantora Iza se conheceram. Segundo o volante de 29 anos, o romance começou pelo Instagram. “Eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: ‘vou tentar a sorte'”, contou ele em entrevista a revista GQ. “Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro”, acrescentou. O jogador disse que quando marcaram de se ver, ele ficou nervoso. “Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta… Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal”, disse o atleta. “E aí, quando bate, cai a ficha, fiquei bobinho”, complementou ele. Os dois estão juntos desde 2022. Yuri e Iza estão a espera do primeiro filha, que será uma menina e chamará Nala, que significa, entre outras coisas, dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha. A cantora está em seu quarto mês de gestação. Yuri diz está ansioso para o nascimento da filha. “Para mim, a coisa mais importante da vida sempre foi a família. E agora eu podendo ter a minha… Ela também é muito assim, ligada com a mãe dela. Acho que a gente tem tudo para ser bons pais”, disse ele, que atualmente joga no Mirassol, mas tem passagens por Santos e Fluminense. Sua carreira profissional começou em 2015, no Audax-SP.