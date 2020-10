Zé Felipe e Virgínia Fonseca esperam primeiro filho, diz Leo Dias

Filho de Leonardo namora youtuber há três meses e já tinha revelado planos de casamento

Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virgínia já moram juntos, e falam em casamento



O casal de namorados Virgínia Fonseca e Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, está esperando o seu primeiro filho. A informação é do colunista Leo Dias, do Metrópoles. Juntos há três meses, o cantor e a influencer confirmaram a notícia ao jornalista nesta sexta-feira (9), apesar de planejarem tornar a gravidez pública somente na próxima segunda-feira, Dia das Crianças. Em entrevista recente ao Tô na Pan, Zé Felipe e Virgínia revelaram planos de subir ao altar. Na ocasião, eles também contaram que ambos já foram diagnosticados com o coronavírus.

A influencer, que também tem um canal no YouTube, recentemente pregou uma peça no namorado falsificando um teste de gravidez para ver a reação dele. Depois da brincadeira, um outro teste de farmácia deu positivo e, para confirmar, Virgínia fez um exame de sangue que constatou a gravidez.