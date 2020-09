‘Tem ciúmes do ar que respiro’, revela Virginia sobre o namorado Zé Felipe

Casal, que engatou romance na quarentena, participou do Tô Na Pan com Leo Dias e Ligia Mendes

Reprodução/Instagram Casal de famosos foi o entrevistado do Tô na Pan desta terça-feira (1º)



Virginia Fonseca revelou ao Tô na Pan, novo programa da Jovem Pan, nesta terça-feira (1º) que o namorado Zé Felipe, com quem engatou um romance durante a quarentena, é bastante ciumento. Falando sobre as qualidades do amado, a youtuber acabou entregando o pior defeito do sertanejo. “O Zé é muito parceiro, muito fofo comigo, me trata super bem. Mas a pior parte dele é o ciúmes, ele tem ciúmes do ar que respiro”, disse. Zé não negou e disse que o sentimento não é exclusivo à namorada. “Eu sou ciumento demais, tenho ciúmes da Virginia, dos meus irmãos, meu pai, mãe. Tem um povo sem noção que eu fico com ciúmes”, admitiu o cantor em referência às mensagens em redes sociais.

Já para Zé, o pior defeito da namorada é ser estressada. “Ela também é parceira, não tem tempo ruim para nada. A pior coisa é que ela é muito estressada”, contou. Virginia também assumiu seu defeito e culpou o signo, Áries. “Quando eu estou trabalhando e ele vem falar comigo fico muito estressada”, disse. O casal assumiu o namoro em julho e já estão morando juntos. Apesar de se conhecerem no Instagram, Virginia falou que não fica monitorando o cantor nas redes sociais. “Não tenho a senha dele, não olho nada porque quem procura acha”, brincou.

Coronavírus

Tanto Zé Felipe como Virginia já foram diagnosticados com Covid-19. Recuperados, o filho de Leonardo admitiu que não respeitou 100% o isolamento social. “De vez em quando eu dava uma aglomerada. Meu dedo não tem mais ponta de tanto exame [para detectar o coronavírus] que eu fiz”, afirmou. A youtuber contou que foi visitar os pais e acredita ter sido contaminada no aeroporto. “Eu tive zero sintomas, mas ela teve febre, dor no corpo. Quando ela foi fazer o exame, a médica disse para eu fazer também”, disse Zé.

Tô na Pan

Leo Dias e Ligia Mendes comandam o mais novo programa da Jovem Pan, o Tô na Pan, que entrou na programação da Panflix, o serviço de streaming da Pan, no dia 31 de agosto. A atração vai ao ar no dial AM 620 e FM 100,9 das 11h30 às 12h00 e no Panflix das 12h00 às 12h30. O aplicativo do Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e do Google Play e pode ser baixado e acessado gratuitamente.