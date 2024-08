Zé Felipe salva filha de afogamento após momento de descuido na piscina: ‘Pulei com tênis e telefone junto’

Após o incidente, o cantor fez questão de alertar seus seguidores sobre a importância da vigilância constante

O cantor sertanejo Zé Felipe teve um momento de desespero ao se lançar na piscina de sua residência para resgatar sua filha, Maria Flor, de apenas um ano, que estava se afogando. Em um relato compartilhado nas redes sociais, ele explicou que a menina havia ido para a área mais profunda da piscina sem a devida supervisão. O artista não hesitou em pular, mesmo vestido e com o celular no bolso, para garantir evitar uma tragédia. “Pulei com tudo, tênis e telefone junto”, disse Felipe. “Tem que tomar cuidado”, declarou, dirigindo-se a Maria, neste momento já abraçada a ele dentro da piscina. Após o incidente, o cantor fez questão de alertar seus seguidores sobre a importância da vigilância constante em relação às crianças perto da água. Ele enfatizou que momentos de distração podem levar a situações perigosas.

