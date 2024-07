Luan Santana se pronuncia sobre paternidade e agradece apoio dos fãs

Cantor sertanejo destacou a importância da família e revelou que finalmente chegou a uma fase da vida em que tanto esperava

Reprodução/Instagram/@luansantana Jade Magalhães, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais, agradecendo o carinho e apoio dos fãs do casal



O cantor Luan Santana, que está esperando seu primeiro filho com a namorada Jade Magalhães, se pronunciou pela primeira vez sobre a novidade. Em um texto emocionante, Luan refletiu sobre a chegada da paternidade e compartilhou sua felicidade. Em suas palavras, o cantor expressou a alegria de se tornar pai e agradeceu o apoio e carinho dos fãs neste momento especial. Luan destacou a importância da família e revelou que finalmente chegou a uma fase da vida que tanto esperava. O artista se mostrou grato pela oportunidade de compartilhar essa nova etapa com seus seguidores. Além disso, Luan Santana fez questão de mencionar o suporte da família, incluindo sua mãe, pai e irmã, e o amor de sua vida, Jade Magalhães. O cantor ressaltou a diferença de agora ser visto não apenas como um ídolo da música, mas também como um pai em formação. Agradeceu as mensagens positivas e as energias enviadas pelos fãs, desejando bênçãos para o bebê que está a caminho. Jade Magalhães, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais, agradecendo o carinho e apoio dos fãs do casal. Em suas palavras, a futura mamãe expressou sua gratidão pelo momento único que está vivendo e pela receptividade calorosa dos seguidores.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luan Santana (@luansantana)

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA