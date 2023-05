Maraisa se irrita com Maiara e chama a atenção da irmã durante show; vídeo viraliza

Cantora ficou incomodada com a parceira por ela esquecer o microfone ligado enquanto conversava com equipe

Reprodução/Instagram/maiaraemaraisa Maiara e Maraisa se apresentaram no aniversário de 190 anos da cidade de Itaboraí



O show das cantoras Maiara e Maraisa em celebração aos 190 anos de Itaboraí, município do Rio de Janeiro, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 23. Um dos momentos que mais chamou atenção do público foi quando Maraisa se irritou com a irmã e, sem cerimônia, chamou sua atenção diante de toda a plateia. O atrito começou quando Maraisa, com um copo de bebida na mão, começou a fazer um desabafo no show. “Eu só tinha folga de segunda e terça, o homem só tinha que fazer amor de segunda e terça. Ele achava que era…”, dizia a sertaneja. O problema é que o microfone da irmã não estava desligado e começou a vazar ela conversando com sua equipe. Irritada, Maraisa interrompeu seu desabafo e disparou para a irmã: “Maiara, seu microfone está vazando. Você quer terminar de contar aqui? Então não me atrapalha que estou na linha do raciocínio contando [o que aconteceu]. Obrigada”. A irmã de Maraisa ficou quieta e saiu de cena. Nas redes sociais, o vídeo do momento viralizou. “A bixinha [da Maiara] saindo de fininho depois do fecho [da Maraisa]”, comentou uma pessoa no Twitter. “A paciência de centavos. Eu amo”, escreveu outra. “A Maiara esquecendo de desligar o microfone (risos). Eu daria tudo para ouvir o que essa peste estava falando”, acrescentou mais uma.

o microfone da maiara vazando e a maraisa puta com ela tranquilamente a melhor parte do show pic.twitter.com/zhxoIqzBlT — foguinho’s isa (@mylittle_mem) May 23, 2023

A Maiara esquecendo de desligar o microfone KKKKKKKK eu daria tudo para ouvir o que essa peste estava falando — Cami (@onlycarlas) May 23, 2023

O MICROFONE TA MAIARA ABERTO TO MIJANDOOOOOO — naví៹ 🪪 (@serenitymem) May 23, 2023

cinco hrs do microfone da maiara vazando e ngm fala ndKKKKKKKKKK — tha da luizera 👑 (@brightmarilia) May 23, 2023

@MaiaraMeM seu microfone tá vazando, cê quer terminar de contar aqui? então não me atrapalha não que eu tô na linha do raciocínio aqui contando… brigada” eita paciência de milhões em @Maraisa pic.twitter.com/WAev6aDqfc — Dyanna/Maiara e Maraisa 🪪 (@DianaPRATES2) May 23, 2023

👩🏻😝- Tu tá no segundo ainda irmã?

👩🏻🤨- Oh Maiara seu microfone tá vazando, cê que terminar aqui ? Kkkkkkkk A paciência de centavos 🗣️🗣️🗣️🗣️

eu amo pic.twitter.com/kL7DpBG0xd — Juh 🪪 (@juhferreraa) May 23, 2023