Zé Neto relembra detalhes de acidente de carro: ‘Sensação de pânico e medo’

Cantor está internado em São José do Rio Preto após fraturar costelas em rodovia no interior de Minas Gerais

Reprodução/Instagram/zenetoecristiano Zé Neto sofreu acidente na cidade de Fronteira, em Minas Gerais



O cantor Zé Neto relembrou detalhes do acidente de carro que sofreu na última semana, enquanto saía de seu sítio na cidade de Fronteira, interior de Minas Gerais. Durante entrevista ao Fantástico, o sertanejo contou que sentiu pânico e medo na ocasião. “Eu lembro da sensação do pânico e do medo quando meu carro foi colidindo. A primeira pancada que deu, lembro do meu grito, dos outros carros também gritando”, descreveu, ao falar sobre momento em que fraturou três costelas. O músico, que ainda está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, afirmou que pretende voltar aos palcos com novidades. “Tocar moda boa, moda que o povo gosta. Continuar pescando e tomar mais cuidado agora para pegar a rodovia. Os fãs podem ficar tranquilo. Logo, logo a gente está nos palcos aí”, disse. A equipe médica deve anunciar alta hospitalar de Zé Neto nesta semana.