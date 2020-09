Sertanejo Zé Neto curte praia na Bahia, mas volume na sunga rouba a cena: ‘Constrangido’

Sertanejo da dupla com Cristiano foi curtir miniférias ao lado da esposa, Natália Toscano, mas acabou viralizando com fotos de viagem

Reprodução/Instagram/zenetotoscanooficial Zé Neto encarou com bom humor a reação dos internautas à sua publicação desta terça-feira (22)



O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está curtindo uma miniférias na Bahia ao lado da esposa, Natália Toscano, e compartilhou fotos da viagem nesta terça-feira (22). O detalhe, no entanto, ficou para a sunga do cantor. “Plante amor no coração de alguém. Diga mais eu te amo, e menos eu também”, refletiu Zé na legenda. “Senhor amado, não só plantou amor e sim mandioca. Parabéns”, disse uma seguidora. Comentários do tipo choveram na publicação do sertanejo, que encarou com bom humor a reação dos fãs. “Estou perplexo! Amanhã vou vir de shorts”, descontraiu. Nos stories, Zé Neto falou mais sobre a repercussão das imagens: “Estou ficando constrangido. Quando bate um ventinho gelado o seus não encolhem também, não?”, disse.

Veja a publicação: