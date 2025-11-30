Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam separação após seis anos de relacionamento

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo (30) o fim do casamento. Nas redes sociais, divulgaram o mesmo comunicado e pediram respeito à decisão. “Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes”, diz a nota.

Segundo o texto, a separação foi uma decisão difícil após seis anos de relacionamento. Eles afirmam que, neste momento, “os corações pedem direções distintas” e que a escolha “dói”, porque a trajetória do casal foi construída “do zero, com muito amor, entrega e verdade”. O comunicado pede que o público respeite “o tempo, o espaço e a forma de sentir” de ambos.

O cantor e a influenciadora são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu aos 11 meses, em julho de 2024. Ingra também é mãe de Nicolly, de 15 anos, de um relacionamento anterior.

*Com informações do Estadão Conteúdo