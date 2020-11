Zezé Di Camargo se pronuncia após a morte do pai e pede ‘perdão’

O cantor fez uma publicação nas redes sociais e vários artistas comentaram; Zilu Gody, ex-mulher do sertanejo, também postou sua homenagem

Reprodução/Instagram/zezedicamargo Zezé Di Camargo postou homenagem para o pai, Francisco



O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para se pronunciar após a morte do pai, Francisco, que morreu na madrugada desta terça-feira, 24, aos 83 anos. “Nenhuma tristeza é para sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: a vida. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto!! Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, apenas aceite!! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim!! Mais uma vez me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo meu pai”, escreveu o sertanejo na legenda de uma foto em que aparece de mãos dadas com Francisco.

A cantora Paula Fernandes comentou na publicação: “Meus sentimentos… Que o tempo te dê consolo. Posso imaginar sua dor e não existe nenhuma palavra capaz de acalmar seu coração. Mas desejo do fundo do meu que você tenha força e sabedoria para passar por este momento. Acredito que a vida é uma passagem… assim como acredito que todos nós um dia iremos nos reencontrar”. A apresentadora Ticiane Pinheiro também se deixou sua mensagem: “Força! Meus sentimentos”. O cantor Munhoz, dupla de Mariano, a ex-paquita Andrea Sorvetão e o padre Fábio de Melo também deixaram mensagens de apoio.

Quem também usou as redes sociais para fazer sua homenagem foi Zilu Godoy, ex-mulher de Zezé Di Camargo. Ela postou um texto de Santo Agostinho e acrescentou: “Descanse em paz, Sr. Francisco! Que Deus o receba com todo amor, e a mesma luz que o senhor nos emanava! Deixo aqui meus sinceros sentimentos à toda família, em especial à Dona Helena”. Luciano, que está isolado em casa após testar positivo para a Covid-19, ainda não se manifestou nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)