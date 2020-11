Cancelada pela Netflix, série com Kéfera ganha o Emmy Internacional

A produção nacional ‘Ninguém Tá Olhando’ teve apenas uma temporada e faturou o prêmio na categoria Melhor Comédia

Divulgação/Netflix Série protagonizada por Kéfera conquista Emmy Internacional



A série original da Netflix “Ninguém Tá Olhando” ganhou o Emmy Internacional na categoria Melhor Comédia. A produção brasileira chamou atenção por ter a atriz Kéfera Buchmann e o cantor Projota no elenco. O núcleo principal também contava com os atores Victor Lamoglia, Julia Rabello e Augusto Madeira, mas após uma temporada a série foi cancelada pela plataforma de streaming. O anuncio do prêmio foi feito nesta segunda-feira, 23, no Twitter oficial da premiação e o nome de Kéfera, que ficou conhecida como youtuber, foi parar nos assuntos mais comentados da rede social.

Criada por Daniel Rezende, “Ninguém Tá Olhando” conta a história de Uli (Victor Lamoglia), um novo Angelus que precisa aprender quais são suas funções e, para isso, conta com a ajuda dos veteranos Greta (Júlia Rabello) e Chun (Danilo de Moura). O problema é que o anjo não concorda com as regras que é obrigado a seguir e passa a desobedecer seu superior, o inspetor Fred (Augusto Madeira), e passa a ajudar os humanos – em especial Miriam (Kéfera). Nas redes sociais, os fãs da atriz estão celebrando a vitória e pedindo para a Netflix renovar a série. “Vai manter o cancelamento ou vão tomar vergonha na cara?”, questionou um seguidor a plataforma de streaming. “Eu nunca vi a série da Kéfera mas como ela ganhou um Emmy cara fiquei com vontade de assistir”, acrescentou outro. A atriz postou uma série de stories celebrando a vitória: “Estou tentando ficar sem chorar, mas não dá, estou muito feliz”.

Tá olhando agora dona @NetflixBrasil ??? Vocês cancelaram o que tava dando certo! ‘Ninguém Tá Olhando’, série estrelada pela @Kefera, venceu o Emmy Internacional na categoria Melhor Comédia. O QUE CUSTA RENOVAR? — pedin (@thepedrofreire) November 23, 2020

A série da Kéfera ganhou um EMMY, meu Deus? E agora @NetflixBrasil, vai manter o cancelamento ou vão tomar vergonha na cara? pic.twitter.com/6x9WcvhEEt — iguinho (@iguinitta) November 23, 2020

eu nunca vi a série da kéfera mas como ela ganhou um emmy cara fiquei com vontade de assistir — michael ᵃʰˢ¹⁰ (@straigtohell) November 23, 2020