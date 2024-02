Zilu defende Wanessa Camargo de ameaça e diz que filha está em ‘processo de evolução e aprendizado’

Em publicação nas redes sociais, mãe da cantora disse defendeu que ‘um erro não justifica outros’ e reprovou ataques

A mãe da cantora Wanessa Camargo, Zilu, saiu em defesa da filha neste domingo, 11, e criticou as ameaças que ela vem recebendo por sua participação no “BBB 24“. Em um post no Instagram, ela disse que a cantora está em “processo de evolução e aprendizado”, e que sua falta de “clareza de perspectiva” se deve ao confinamento no programa. Zilu também indicou que, ao sair do programa, a filha terá a oportunidade de refletir sobre suas atitudes e pedir desculpas por seu comportamento. “Ela terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e pedir desculpas por qualquer comportamento que reconheça como inadequado, além de se aprofundar em todos os temas sensíveis que estão sendo vivenciados”, afirmou na publicação.

Zilu defendeu, no entanto, que “um erro não justifica outros” e reprovou as ameaças feitas à filha. “Temos recebido inúmeras mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte e comentários extremamente agressivos. Todas essas mensagens estão sendo levadas às autoridades competentes, pois este tipo de comportamento não pode ser normalizado”, sinalizou. Por fim, a a mãe de Wanessa enfatizou a importância do respeito no jogo e na vida. Ela ressaltou que o ‘BBB 24’ é um jogo que envolve seres humanos, cada um com suas próprias histórias e suscetíveis a erros. “Precisamos de respeito mútuo, reconhecendo a complexidade de todos os envolvidos”.

