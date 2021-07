Juliette será nova apresentadora do TVZ no Multishow

Paraibana foi anunciada pelo canal nesta quinta-feira, 8; estreia está programada para setembro

Reprodução/Instagram/@juliette Campeã do BBB 21 foi anunciada nesta quinta-feira, 8



A campeã do “Big Brother Brasil 21″, Juliette Freire, será a nova apresentadora do programa TVZ, do Multishow. A informação foi dada pela própria emissora nas redes sociais nesta quinta-feira, 8. Esse será o primeiro trabalho da paraibana como âncora de um programa de televisão. No anúncio, o Multishow informou que Juliette passará a comandar a atração de clipes musicais a partir de setembro. Instantes após o anúncio, o nome de Juliette entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, com a hashtag “TVZTemporadaJuliette”. Desde que saiu do “BBB”, Juliette já foi anunciada como embaixadora de marcas como Havaianas, Americanas e Globoplay, plataforma na qual ganhou um documentário intitulado “Você nunca esteve sozinha”.