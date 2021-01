Zilu diz que foi ela quem largou Zezé Di Carmargo e revela se tem raiva de Graciele Larcerda

Empresária falou ainda da sua relação com a família do sertanejo e respondeu se é verdade que ela não fala com Luciano

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial Zilu Godoi abriu o jogo sobre seu antigo relacionamento com Zezé Di Camargo



A empresária Zilu Godoi decidiu responder algumas perguntas envolvendo seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo. Após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a ex-mulher do sertanejo abriu o jogo sobre o fim do seu relacionamento e da sua relação com a família do cantor. Um seguidor quis saber é verdade que Zilu impedia Zezé de sair de casa e ela respondeu: “Mentira! Eu que pedi o divórcio! E eu que saí de casa! Nunca impedi ninguém de nada! As pessoas são livres para fazerem suas escolhas e eu fiz a minha escolha também”. A empresária também deixou claro que sempre se deu bem com a família do ex-marido. “Nos anos que fui casada, ele esteve no auge da carreira. Por muitos anos, ele mais ficava na estrada fazendo shows do que em casa com a família. Isso era normal para um artista que tinha a agenda de shows lotada. Sempre me dei muito bem com a família dele, só que na época não existia rede social para ficar expondo”.

Zilu também aproveitou para desmentir os boatos de que ela não falava mais com Luciano, irmão e parceiro musical de Zezé. “Eu não sei de onde tiram certas coisas. Eu converso normalmente com o Luciano e com a Flavia Camargo. Não tenho nenhum tipo de problema com pessoas que conviveram comigo no passado. As coisas seguem novos caminhos, mas o respeito e o carinho sempre prevalecerão no meu coração.” A empresária também recebeu muitas perguntas de seguidores que queriam saber se ela ainda ama o ex-marido – que teria composto a música É o Amor inspirado nela. Sem rodeios, Zilu explicou: “Eu gosto do Zezé como amigo, como pai dos meus filhos, como ser humano, mas como marido não. Já superei há muito tempo. Hoje, estou vivendo outra vida, com outra pessoa e estou muito feliz”. Sobre a atual parceira de Zezé, a modelo Graciele Lacerda, ela disse: “Não tenho raiva da Graciele. Esse sentimento eu não carrego comigo. Desejo boa sorte para ela”. Zilu marcou a modelo na publicação e ainda escreveu: “Seja feliz e esteja sempre em paz”.