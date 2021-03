Zilu Godói testa positivo para a Covid-19: ‘Muita febre e mal-estar’

Wanessa Camargo mandou uma mensagem de apoio a mãe, que precisou desmarcar uma live

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial Zilu Godói está com Covid-19 e contou nas redes sociais os sintomas que está apresentado



A empresária e influenciadora digital Zilu Godói testou positivo para a Covid-19. Ela deu a notícia pelas redes sociais na última quarta-feira, 17, explicando que precisaria desmarcar a live que tinha agendado em seu canal do YouTube. “Desde ontem estou com sintomas fortes de gripe – febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça – e, hoje, amanheci muito mal! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de Covid e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje. Prometo remarcá-la assim que eu melhorar, e espero que vocês me perdoem”, escreveu a influenciadora enquanto ainda esperava o resultado do exame da Covid-19. Depois de um tempo, ela atualizou a publicação confirmando que estava com a doença e, nos stories do Instagram, postou o resultado do exame. “Infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal-estar, mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso”, comentou Zilu. A cantora Wanessa Camargo, filha da empresária com Zezé Di Camargo, demonstrou apoio a mãe: “Você vai se recuperar, pois eu acredito e sei que você também! Vamos juntas com foco, amor e fé vencer”.