RBD anuncia terceiro show da turnê ‘Soy Rebelde’ em São Paulo

Grupo mexicano se apresentará na cidade nos dias 16, 17 e 18 de novembro; no Rio a apresentação está marcada para 19 de novembro

Reprodução/ instagram @rbd_musica Banda mexicana fará quatro shows no Brasil em novembro



Nesta sexta-feira, 27, começaram as vendas para o show do RBD, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 18 de novembro. Os ingressos se esgotaram em minutos e, devido à alta demanda, o grupo anunciou mais uma data para a cidade: 16 de novembro. Inicialmente seria apenas o show do dia 18, mas na quinta a banda mexicana anunciou o segundo para o dia 17 de novembro e hoje mais um para o dia 16 de novembro, todos no Allianz Parque. As vendas para os dois shows extras começam em 2 de fevereiro para clientes do Banco BRB, a partir das 10h (horário de Brasília) online, e no dia 3 de fevereiro para o público geral, no mesmo horário no site da Eventim. O grupo também irá se apresentar com a Soy Rebelde Tour no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, em 19 de novembro.