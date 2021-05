Fãs lamentam a morte do mangaká Kentaro Miura, autor da série Berserk

Óbito ocorreu no dia 6 de maio, mas foi confirmado somente nesta quarta-feira, 19, pela revista Young Animal; Miura deixa um legado de séries, filmes, games e quadrinhos

O autor japonês da série Berserk, Kentaro Miura, morreu aos 54 anos no dia 6 de maio, deixando para trás uma legião de fãs. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 19, pela revista Young Animal, responsável pela publicação do mangá. “O Dr. Kentaro Miura, autor de Berserk, faleceu em 6 de maio de 2021 devido a uma dissecção aguda da aorta. Gostaríamos de expressar nosso maior respeito e gratidão ao trabalho de pintura de Miura e orar por sua alma”, diz a nota publicada na página oficial no Twitter. A obra medieval-fantástica de Miura começou a ser lançada em 1989 e incluía uma série animada, filmes e quadrinhos.

Com grande influência dentro da indústria do entretenimento, o autor popularizou o conceito dark fantasy, ou fantasia sombria, e histórias de ambientação medieval, mas com temas mais adultos, sérios e violentos. Além das obras audiovisuais, Berserk também entrou no mundo dos jogos, com três games lançados: um em 1999 para a Dreamcast, outro em 2004 para o PS2 e um mais recente, de 2017, para PS4, PS Vita e PC. A obra mais famosa de Kentaro também influenciou jogos da saga Dark Souls e Bloodborne. Até mesmo a espada de Cloud Strife, de Final Fantasy 7, foi inspirada pela icônica arma (Dragonslayer) usada por Guts, protagonista do mangá Berserk.

As homenagens ao autor encheram as redes sociais. A editora estadunidense Dark Horse Comics, responsável pela distribuição de alguns dos trabalhos do artista, lamentou sua morte. “Miura-sensei era um mestre artista e contador de histórias e tivemos o grande privilégio de publicar vários de seus melhores trabalhos, incluindo sua obra-prima, Berserk.” Além disso, jogadores de Final Fantasy XIV se reuniram e fizeram a icônica pose do Guts, utilizando a “classe” Dark Knight, que foi inspirada pelo estilo de luta do protagonista.

Kentaro Miura passed away on May 6, 2021 from acute aortic dissection. He was 54. Miura-sensei was a master artist and storyteller and we had the great privilege of publishing several of his finest works, including his masterpiece, Berserk. 1/ — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) May 20, 2021