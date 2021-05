MC Brinquedo tatua rosto de MC Kevin nas costas: ‘Minha inspiração’

Cantor disse que o amigo era quem o motivava e seu foco agora será brilhar para que ele se orgulhe

Reprodução/Instagram/mcbrinquedo/19.05.2021 MC Brinquedo homenageou MC Kevin com uma tatuagem nas costas



O cantor MC Brinquedo fez uma tatuagem nas costas em homenagem do amigo MC Kevin, que morreu após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no último domingo, 16. A tatuagem do rosto do funkeiro ainda não foi finalizada, mas MC Brinquedo já mostrou para os seguidores como está ficando. “Vou te carregar para sempre, menino Maluquinho”, escreveu no Instagram. Kevin também foi homenageado na academia onde treinava com uma pintura na parede. O amigo do cantor agradeceu o responsável pelo local e mandou um recado para Kevin: “Você já era e será para sempre minha inspiração. Meu foco agora é brilhar para que você se orgulhe, anjo”. Antes de mostrar a tatuagem, Brinquedo postou alguns stories no carro ouvindo Espero te Encontrar em um Sonho, uma das músicas de Kevin. “Vai deixar muita saudade, irmão. Estou sem força. É lembrando de você que estou caminhando”, comentou. Além disso, o funkeiro também fez uma postagem dizendo que ainda é difícil aceitar a morte do amigo: “Impossível acreditar que nunca mais vou receber um aperto de mão com beijo no rosto. Quem vai me motivar, irmão? Quem? Que aperto no coração, que saudade, por que você? Não, não, não! Eu vou te amar para sempre, ninguém vai esquecer de você em todos os dias da faça da terra até eu ir morar com você”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC KEVIN (@mcbrinquedo)