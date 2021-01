Fãs levantam suspeitas sobre volta de Bruna Marquezine e Neymar

Segundo internautas, jogador teria desarquivado fotos com a atriz da sua página no Instagram; outras pessoas desmentiram o boato, afirmando que ele nunca escondeu as publicações

Reprodução Os dois viveram um longo romance, repleto de idas e vindas, de 2013 a 2018



Os fãs do casal Bruna Marquezine e Neymar, mais conhecido como Brumar, ficaram eufóricos na noite desta segunda-feira, 11. Houve boatos de que o jogador de futebol teria desarquivado as fotos que tinha com a atriz no Instagram, o que levantou suspeitas de que eles poderiam ter voltado a se relacionar. Enquanto algumas pessoas comemoraram o possível retorno do casal, outras afirmaram que ele nunca tinha arquivado as fotos antigas, somente as novas. “Gente esquece, lembrei que ele nunca arquivou e eu surtei aqui”, escreveu uma internauta no Twitter. “Entrei no perfil dele semana passada pra pegar as fotos deles e estavam todas lá, quem arquivou os posts com ele foi a Bruna”, escreveu outra.

Em fevereiro de 2019, o mesmo boato surgiu depois que os dois deixaram as fotos públicas novamente. Na época, no entanto, Bruna acabou desmentindo e afirmou que se tratava apenas de fake news. Os dois viveram um longo romance, repleto de idas e vindas, de 2013 a 2018. Recentemente, a atriz alugou uma ilha privativa com as ex-participantes do Big Brother Brasil 20 Rafa Kalimann, Thelminha e Manu Gavassi para passarem a virada do ano juntas. Também no Ano Novo, Neymar foi criticado ao organizar uma festa com várias pessoas, em meio ao avanço da segunda onda da Covid-19 no Brasil.

Temos as datas de vacinação contra o covid no mesmo dia que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine Eu falo que tudo começou a dar errado quando brumar acabou pic.twitter.com/DpkJ98GG58 — bixxcoitera Ⓟ (@gabigduda) January 12, 2021

Acabei de ler aqui que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine no Instagram e ao confirmar vi que esbocei um leve sorriso sem querer. Dá não, BruMar me pega ainda — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) January 12, 2021