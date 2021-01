Felipe Neto critica indicação de livros clássicos para adolescentes e gera polêmica

Para o youtuber, forçar leitura de Álvares de Azevedo e Machado de Assis é ‘desserviço das escolas para a literatura’

Reprodução/Instagram/felipeneto Felipe Neto causa polêmica ao falar de obras clássicas da literatura brasileira



Felipe Neto agitou as redes sociais no começo deste sábado, 23. Participando da corrente “Crie uma treta literária e saia”, no Twitter, o youtuber soltou o verbo e disse que indicar livros clássicos como os de Álvares de Azevedo e Machado de Assis nas escolas contribuiu para que muitos adolescentes tenham aversão a leitura. “Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis NÃO SÃO PARA ADOLESCENTES! E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco”, escreveu. E se o propósito era criar uma treta literária, ele conseguiu. A postagem teve mais de 32 mil curtidas e 11 mil comentários.

Na continuação de sua explicação, Felipe explicou que a discussão não pode ser levada para o lado pessoal. “‘Ah, mas eu..’. Mano, larga o umbiguismo e vai ler os replies do meu post, vai ver QUANTAS pessoas são negativamente impactadas pela forma como a literatura é dada nas escolas“, comentou. O assunto rendeu por muitas horas com especialistas em linguística concordando com o youtuber e muitos leitores revoltados com os argumentos usados por ele na discussão. Confira abaixo alguns dos tuites sobre o caso:

Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis NÃO SÃO PARA ADOLESCENTES! E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. pic.twitter.com/ay4D763YpY — Felipe Neto (@felipeneto) January 23, 2021

Eu li Dom Casmurro quando adolescente e achei um saco. Tinha meus próprios conflitos e não me conectei com os personagens. Hoje Machado é um dos meus autores favoritos, porque eu entendo melhor as motivações de todos. Eu preferiria ter esperado antes de tentar, concordo contigo. — Fabio (@falcon_dark) January 23, 2021

Eu sou Linguista há 7 anos, doutoranda em Letras e digo com toda propriedade que você tem razão e nem na academia existe mais esse pensamento….o fato é que adolescente precisa ler o que gosta. Como professora, eu incentivo a ler Harry Potter, Jogos Vorazes etc. — Yo (@twittaleticia) January 23, 2021

Eu acho curioso uma coisa… Grande parte dos jovens não gosta de partes da matemática, equações e tudo mais. Não vejo as pessoas falando sobre abolir o ensino de tais porque os alunos não gostam ou não dialoga com eles. Agora com outras matérias isso é bem frequente… — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) January 23, 2021