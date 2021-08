Fernanda Montenegro oficializa candidatura à Academia Brasileira de Letras

Na última semana, o cantor e compositor Gilberto Gil já havia anunciado interesse à vaga; até o fim deste ano devem ser escolhidos quatro novos integrantes para a instituição

Referência da dramaturgia e também autora de livros já publicados, a atriz Fernanda Montenegro também vai se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL). Na última semana, o cantor e compositor Gilberto Gil já havia anunciado a sua candidatura. Outros candidatos a essas vagas também já estão lançando as suas candidaturas, como poetas, escritores e artistas. Até o fim deste ano devem ser escolhidos quatro novos integrantes para as tradicionais cadeiras dos imortais da entidade. O estatuto da Academia Brasileira de Letras estabelece que para alguém se candidatar a uma vaga é preciso ser brasileiro e ter publicado, em qualquer gênero da literatura, obras de reconhecido mérito, além de livros de valor literário. A entidade tem 40 membros perpétuos e efetivos, mas conta com outros 20 correspondentes estrangeiros.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga