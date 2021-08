Gilberto Gil anuncia candidatura à Academia Brasileira de Letras; Fernanda Montenegro também é cotada

Até o fim deste ano devem ser escolhidos mais quatro novos nomes para as tradicionais cadeiras

Reprodução/Facebook Esse seria mais um movimento da ABL em direção a abertura da Casa para nomes e personagens considerados mais populares



O cantor e compositor Gilberto Gil vai ser candidato a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5. O ex-ministro da Cultura é considerado um dos favoritos. Esse seria mais um movimento da ABL em direção a abertura da Casa para nomes e personagens considerados mais populares. Outra potencial candidata é a atriz Fernanda Montenegro, uma referência da dramaturgia brasileira. Ela também tem algumas produções literárias. Com as morte de acadêmicos, até o fim deste ano devem ser escolhidos mais quatro novos nomes para as tradicionais cadeiras.

Outros candidatos a essas vagas vem lançando seus nomes. Entre eles estão poetas, escritores literários e artistas. Essa semana, inclusive, foi histórica para a ABL. Pelo primeira vez, a Academia promoveu uma sessão virtual em homenagem a acadêmicos que se foram recentemente. O estatuto da ABL estabelece que, para alguém candidatar-se a uma vaga de imortal, é preciso ser brasileiro nato, e ter publicado, em qualquer gênero da literatura, obras de reconhecido mérito e também livros de valor literário. A ABL conta com 40 membros efetivos e perpétuos, além de 20 representantes que são correspondentes estrangeiros.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga