Juliette se arrepende de participação em lives de artistas: ‘Acabou’

Campeã do BBB 21 diz que agora é momento de estudar e que só voltará a cantar quando realmente estiver pronta

Reprodução/Globoplay O documentário sobre Juliette, "Você Nunca Esteve Sozinha", irá ganhar um episódio extra em setembro



A campeã do “Big Brother Brasil” de 2021, Juliette Freire, saiu do reality show como uma promessa para a música brasileira. Dentro da casa, a participante vivia cantarolando canções e sua voz conquistou o público. Fora do confinamento, choveram convites para a advogada seguir a carreira musical. Juliette, então, participou de lives com cantores como Gilberto Gil, Elba Ramalho e Wesley Safadão. Em seu documentário “Você Nunca Esteve Sozinha”, a ex-BBB desabafou e disse que não estava preparada para esses desafios. “Eu não estava preparada para cantar. Pegava as músicas no dia, não encaixava o tom perfeito, certinho, como um cantor mesmo, porque não sou cantora”, contou.

Em outro trecho, a ex-BBB afirmou que, a partir de agora, irá se dedicar a estudar e só voltará a cantar quando realmente estiver pronta. “Foi um desafio muito grande. Eu tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives”, confessou. “Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Fui muito doida de fazer isso. Se eu soubesse que eu ia ter tanto medo, eu não tinha feito. Mas deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta”, cravou Juliette. Nesta terça-feira, 3, foi lançado o último episódio de seu documentário no Globoplay. A plataforma, porém, revelou que “Você Nunca Esteve Sozinha” vai ganhar um episódio extra em setembro, que mostrará os próximos passos da estrela na música.