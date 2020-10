Festival das luzes começa neste fim de semana em São Paulo

Terceira edição do evento terá como tema o meio ambiente, e vai até 8 de novembro

A capital paulista ficará mais colorida e iluminada a partir deste fim de semana. A terceira edição do Festival das Luzes de São Paulo vai mudar a cara da cidade, com projeções e instalações de artes em monumentos, parques e edifícios da cidade. Com temas inspirados no meio ambiente, o evento vai até 8 de novembro, em paralelo com a Virada Sustentável, que começou no último dia 16 e vai até 18 de outubro. Para evitar aglomerações por causa da pandemia, neste ano, as intervenções serão transmitidas pelas redes sociais.

Assinada pela dupla de artistas VJ Suave, formada por Ceci Soloaga, da Argentina, e o brasileiro Ygor Marotta, a obra de abertura tem como tema o consumo consciente e a reciclagem de lixo, será projetada na parte exterior do Edifício Anchieta, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, no centro da capital, até domingo, 4, entre 19h e 23h59. “Queremos conscientizar a população para a importância de cuidar da natureza e reduzir a quantidade de lixo domiciliar”, contou Ceci Soloaga.

Segundo a artista, o público poderá conferir no trabalho ações que podem ser realizadas no cotidiano para reduzir o acúmulo de lixo residencial. ” “Ter caixas de compostagem onde podem ser colocados restos de frutas e legumes para não acumular mais lixo. Evitar o uso de isopor, que não é reciclado. Optar por comprar frutas inteiras para gerar menos lixo. Vamos transmitir pela arte de rua a importância do consumo consciente”, acrescentou a argentina.

Mais de dez atrações estão previstas para o Festival de Luz, que incluem projeções mapeadas, intervenções com luzes, além de workshops e uma inédita combinação de performance suspensa com ballet de drones. Nos próximos dias 10 e 12, a artista Elka Andrello apresenta projeção em animação que relaciona reciclagem e economia circular, também no Edifício Anchieta. Para asisstir às projeções via internet, basta acessar os perfis @viradasustentavel e @luzes.sp no Instagram, além de poderem ser vistas ao ar livre. O evento é público e gratuito.

