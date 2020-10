Remake de ‘Convenção das Bruxas’ com Anne Hathaway ganha trailer; veja

Filme estreia nos EUA pelo HBO Max, mas tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros

Reprodução/YouTube Anne Hathway será a líder das bruxas em remake de filme clássico dos anos 90



“Convenção das Bruxas“, filme clássico dos anos 90, divulgou o primeiro trailer de sua nova versão nesta sexta-feira (2). Estrelada por Anne Hathway, a produção vai estrear em outubro no HBO Max, plataforma de streaming que ainda não está disponível no Brasil. Octavia Spencer, Stanley Tucci e Chris Rock também estão no elenco. Robert Zemeckis, ganhador do Oscar por “Forrest Gump”, é o diretor do longa.

O trailer ganhou versão dublada e cartaz em português, confirmando a informação adiantada pelo The Hollywood Reporter de que o filme será distribuído mundialmente conforme a reabertura dos cinemas. Inicialmente, o remake de “Convenção das Bruxas” entraria em cartaz neste mês, mas, em junho, já teve sua estreia alterada por causa da pandemia de coronavírus.

A trama do filme acompanha um menino que descobriu um terrível segredo durante sua viagem com a avó. No hotel em que vão passar as férias, acontece um grande encontro de bruxas que discutem seu plano maligno: a transformação de todas as crianças do mundo em ratos.

Assista ao trailer: