Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela diagnóstico de autismo aos 29 anos

Tallulah Willis emociona seguidores com vídeo de sua infância, em que acaricia o pai Bruce Willis

Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, surpreendeu seus seguidores ao revelar em seu Instagram (@buuski) que foi diagnosticada com autismo aos 29 anos. Em um vídeo emocionante, ela aparece criança acariciando a cabeça do famoso astro de Hollywood. Na legenda da publicação, a filha do ator escreveu uma frase enigmática: “Me diga que você é autista sem me dizer que é autista”. Os fãs logo questionaram se ela estava se referindo a si mesma e Tallulah confirmou que este foi o primeiro momento em que falou abertamente sobre seu diagnóstico. Os seguidores elogiaram a coragem de Tallulah em compartilhar sua história e também destacaram a presença de Bruce Willis no vídeo, demonstrando apoio e aceitação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ator, que enfrenta sua própria batalha com demência frontotemporal, é pai de Tallulah, Rummer Willis e Scout La Rue, frutos de seu casamento com Demi Moore. Além das três filhas, Bruce Willis também é pai de Mabel e Evelyn, do seu atual relacionamento com Emma Willis. A revelação de Tallulah sobre seu autismo trouxe à tona uma nova perspectiva sobre a família e a forma como lidam com desafios e diferenças. A notícia foi recebida com carinho e apoio pelos fãs e seguidores da família Willis-Moore.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA