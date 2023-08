Filho de Faustão rebate comentários sobre transplante: ‘Informem-se’

Segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, Fausto Silva era o segundo na lista de espera por um coração

Reprodução/Instagram/joaosilva João Guilherme com o pai, Fausto Silva



Um dos filhos de Faustão rebateu insinuações de que o apresentador teria “furado” a fila nacional de transplantes ao receber um novo coração em cirurgia neste domingo, 27. Em publicação no Instagram, João Guilherme Silva compartilhou explicações de um especialista sobre o funcionamento da fila de transplantes de órgãos no Brasil, em post antes publicado pelo amigo Enzo Celulari com a frase “informem-se antes de julgar”. O texto reforça que todos os transplantes no Brasil são geridos pelo SUS, seja em hospitais públicos ou da rede privada, e que há um processo com critérios técnicos extremamente rígidos. “Não façam ilações ou acusações irresponsáveis de furação de filas ou interesses escusos. É um processo extremamente delicado com profissionais, que desgasta muito física e mentalmente para uma única doação acontecer”, escreveu na publicação original no Twitter (X) Pedro Carvalho, que afirma ser médico e trabalhar há mais de dez anos na área. Segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, Fausto Silva era o segundo na lista de espera por um coração e recebeu o órgão após ele ser negado pela equipe médica do primeiro paciente da fila.

O Ministério da Saúde também reforçou, em nota, que Faustão foi priorizado na fila do transplante em razão de “seu estado muito grave de saúde” e após ser constatada compatibilidade necessária. O apresentador foi operado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, onde permanece internado em unidade de cuidados intensivos, de acordo com boletim médico. João Guilherme e outros familiares e amigos próximos de Faustão têm feito publicações para incentivar os brasileiros a se declararem doadores de órgãos. Basta informar o desejo de doar à família, que tem a decisão final quando uma pessoa morre.

* Com informações da Jovem Pan News