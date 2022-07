Integrante de ‘Law & Order: Organized Crime’ é morto a tiros em set de filmagem

Funcionário foi atingido dentro de um carro onde aconteciam as filmagens da 3ª temporada; as gravações foram suspensas

Reprodução A série é derivada do sucesso 'Law & Order' que está no ar desde 1990



Um membro da equipe de ‘Law & Order: Organized Crime‘ foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 19, enquanto a série era gravada em Nova York, Estados Unidos. Segundo a revista Variety, o funcionário foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As gravações foram suspensas. Segundo a reportagem, o homem tem 31 anos e estava em um carro, em Greenpoint, no bairro do Brooklyn, quando foi atingido. Sua identidade não foi revelada. “Ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um de nossos membros da equipe foi vítima de um crime esta manhã e morreu como resultado. Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando. Nossos corações estão com sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período”, disseram a NBC e o estúdio Universal Television em comunicado. ‘Law & Order: Organized Crime’ está em sua terceira temporada e é um derivado de ‘Law & Order‘, série que está em exibição desde 1990.