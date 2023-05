Filme brasileiro recebe Prêmio da Crítica Internacional no Festival de Cannes

Trama “Levante”, da diretora Lillah Halla, foi selecionada pelo júri por conta da ‘montagem dinâmica’ e ‘narração emocionante’ que demonstram que o direito ao aborto é um direito humano

EFE/Alicia García de Francisco A diretora Lillah Halla recebe o prêmio FIPRESCI no Festival de Cannes



O filme “Levante”, da diretora Lillah Halla, recebeu neste sábado, 27, o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema, também denominado Prêmio da Crítica Internacional. O longa foi selecionado como a melhor obra das seções paralelas do Festival de Cannes. A trama mostra o dilema de uma jovem jogadora de vôlei que vê sua carreira ameaçada por uma gravidez não desejada e precisa buscar meios clandestinos em um país onde a prática ainda é crime, o que a torna alvo das pressões de uma sociedade cada vez mais conservadora. Os jurados decidiram premiar o filme brasileiro porque “através de uma interpretação brilhante, uma montagem dinâmica, uma música atraente e uma narração emocionante” demonstra que “o direito ao aborto é um direito humano”.

Halla garantiu que o prêmio “significa muito para todos” e é um exemplo do “renascimento do cinema no Brasil”, onde desde janeiro “voltamos a ter uma ministra da Cultura”, em referência a Margareth Menezes. “Este prêmio nos ajuda a levar as nossas ideias ao mundo e é um reconhecimento do direito de existir e de defender os nossos corpos e ideias”, acrescentou a diretora. Entre os filmes da competição oficial que concorrem à Palma de Ouro, os jurados do FIPRESCI decidiram premiar “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer, sobre o cotidiano do comandante de Auschwitz com sua família em uma casa cheia de flores do outro lado dos muros do campo de concentração.

*Com informações da agência EFE