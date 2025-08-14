Filmes que podem representar o Brasil no Oscar 2026 são anunciados

Lista divulgada pela Academia Brasileira de Cinema inclui ‘O Agente Secreto’, com Wagner Moura, ‘Homem com H’, com Jesuíta Barbosa, ‘O Último Azul’, com Rodrigo Santoro, e ‘Vitória’, com Fernanda Montenegro

A lista de filmes que se inscreveram para a disputa de uma vaga no Oscar 2026 foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema. Ao todo, dezesseis produções estão na corrida, e a comissão responsável pela seleção irá escolher seis delas para uma pré-lista no dia 8 de setembro. O filme que representará o Brasil na premiação será revelado em 15 de setembro. O Oscar 2026 está agendado para o dia 15 de março, e a pré-seleção dos filmes será anunciada em 16 de dezembro de 2025. Já a lista final dos indicados será divulgada em 22 de janeiro de 2026.

Entre os filmes que buscam uma chance no Oscar, destacam-se “A Melhor Mãe do Mundo”, dirigido por Anna Muylaert, e “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry. Outras obras notáveis incluem “Baby”, de Marcelo Caetano, e “Homem com H”, de Esmir Filho, que também estão na disputa. Além desses, a lista conta com títulos como “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, e “Malu”, de Pedro Freire. O documentário “Milton Bituca Nascimento”, de Flavia Moraes, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, também fazem parte das produções inscritas.

Outros filmes que competem pela vaga são “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi, “Os Enforcados”, de Fernando Coimbra, “Retrato de Um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes, “Um Lobo Entre os Cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, e “Vitória”, de Andrucha Waddington.

