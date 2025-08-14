Último show de Gal Costa será lançado em disco nos 80 anos de nascimento da cantora

Disco ‘Gal Costa Ao Vivo no Coala’, da gravadora Biscoito Fino, está previsto para chegar ao mercado no dia 26 de setembro, e traz músicas como ‘Brasil’, ‘Fé Cega, Faca Amolada’ e ‘Paula e Bebeto’

Reprodução/Instagram/galcosta Gal, uma das principais nomes da música brasileira, morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos



O produtor Marcus Preto, um dos curadores do Coala, anunciou, em uma entrevista nesta quarta-feira (13), ao programa Fim de Tarde, da Rádio Eldorado, que o áudio da apresentação de Gal Costa no festival, gravado no dia 17 de setembro de 2022, será lançado – inclusive em um vinil duplo. Trata-se da última apresentação da cantora.

O álbum “Gal Costa Ao Vivo no Coala”, da gravadora Biscoito Fino, está previsto para chegar ao mercado no dia 26 de setembro, quando Gal completaria 80 anos. O registro completo em vídeo já está disponível no YouTube. O show que Gal apresentou no Coala naquele dia trouxe parte do repertório de sua última turnê, “As Várias Pontas de Uma Estrela”, com a qual Gal excursionava pelo Brasil. Nele, estão músicas como “Açaí”, “Brasil”, “Fé Cega, Faca Amolada”, “Dom de Iludir”, “Nada Mais” e “Paula e Bebeto”.

Por se tratar de uma apresentação dentro de um festival, o setlist sofreu algumas alterações, como o acréscimo das músicas Palavras no Corpo e Quando Você Olha Pra Ela. O show ainda contou com as participações dos músicos Tim Bernardes e Rubel. Gal, uma das principais nomes da música brasileira, morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos. A cantora sofreu um infarto agudo do miocárdio. O atestado de óbito de Gal também trouxe a informação de que a cantora tratava uma neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Neste ano, o Coala Festival ocorre nos dias 5, 6, e 7 de setembro e terá atrações como Caetano Veloso, Nando Reis, Liniker, Chico Chico, Tim Bernardes e Arthur Verocai.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos