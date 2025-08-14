Jovem Pan > Entretenimento > Música > Spotify Brasil faz lista com melhores músicas nacionais do ano até agora

Spotify Brasil faz lista com melhores músicas nacionais do ano até agora

Playlist conta com nomes como Duda Beat, Diego & Victor Hugo, Xamã, Ze Neto & Cristiano, Weesley Safadão e até Memphis Depay, na faixa gravada junto a André Nine e MC Hariel, chamada ‘Falando com as Favelas’

  • Por Fernando Keller
  • 14/08/2025 15h30 - Atualizado em 14/08/2025 15h37
Reprodução/Instagram/@dudabeat Duda Beat Segundo a empresa, a lista é um "recorte plural e dinâmico"

O Spotify Brasil divulgou nesta quinta-feira (14) as suas escolhas para melhores músicas nacionais até agora. Com 50 faixas, a playlist foi escolhida pelo time de editores da plataforma de streaming. Segundo a empresa, a lista é um “recorte plural e dinâmico” com “hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, passando por funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap e muito mais”. A intenção é ir além dos algorítimos e das seleções feitas apenas pelo sucesso das músicas.

A playlist conta com nomes como DUDA BEAT, Diego & Victor Hugo, Xamã, Ze Neto & Cristiano, Weesley Safadão e até Memphis Depay, na faixa gravada junto a André Nine e MC Hariel, “Falando com as Favelas“.

Confira a seleção completa

