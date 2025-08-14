Spotify Brasil faz lista com melhores músicas nacionais do ano até agora

Playlist conta com nomes como Duda Beat, Diego & Victor Hugo, Xamã, Ze Neto & Cristiano, Weesley Safadão e até Memphis Depay, na faixa gravada junto a André Nine e MC Hariel, chamada ‘Falando com as Favelas’

Reprodução/Instagram/@dudabeat Segundo a empresa, a lista é um "recorte plural e dinâmico"



O Spotify Brasil divulgou nesta quinta-feira (14) as suas escolhas para melhores músicas nacionais até agora. Com 50 faixas, a playlist foi escolhida pelo time de editores da plataforma de streaming. Segundo a empresa, a lista é um “recorte plural e dinâmico” com “hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, passando por funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap e muito mais”. A intenção é ir além dos algorítimos e das seleções feitas apenas pelo sucesso das músicas.

A playlist conta com nomes como DUDA BEAT, Diego & Victor Hugo, Xamã, Ze Neto & Cristiano, Weesley Safadão e até Memphis Depay, na faixa gravada junto a André Nine e MC Hariel, “Falando com as Favelas“.

Confira a seleção completa