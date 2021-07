Gabily diz que manda mensagens para MC Kevin em pensamento: ‘Sinto muito a falta dele’

Cantora gravou música com o MC dois dias antes do acidente e disse que ele sempre foi uma peça fundamental na vida dela

Reprodução/Instagram/@gabily Gabily e MC Kevin gravaram a música 'Bilhete Premiado'



A cantora Gabily falou sobre a saudade que sente de MC Kevin e disse que se comunica com ele por pensamento. Os dois gravaram a música “Bilhete Premiado” dois dias antes da morte do artista, que caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. “Eu queria muito que ele estivesse aqui vendo tudo o que está acontecendo com a nossa música. Ontem me lembrei muito dele, pois cantei nossa música na Times Square num lugar onde nunca imaginei estar”, afirmou Gabily em entrevista ao programa OtaLab, no canal UOL. “Me comunico com ele de alguma forma. Sempre oro antes de dormir e mando muitas mensagens para ele através do meu pensamento, pois ele foi uma peça fundamental na minha vida”, completou. A cantora se emocionou e disse que sente muita falta do amigo. “Sei que tudo tem um propósito e como ele está na companhia de Deus está melhor do que todos nós. De onde ele estiver está com certeza muito feliz com o sucesso em que a música se transformou. Sinto muito a falta dele aqui.”