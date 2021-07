Sammy Lee se manifesta sobre rumores de traição de Pyong: ‘Ele não caiu na tentação desta vez’

Empresário disse que acusações não passam de ‘fake news’; envolvimento com a argentina Antonela Avellaneda teria acontecido durante as gravações do reality Ilha Record

Instagram/@sammylee Sammy Lee e Pyong estão juntos há dois anos e tem um filho juntos



Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, se manifestou neste domingo, 11, sobre os rumores da traição do marido com a argentina Antonela Avellaneda durante as gravações do reality Ilha Record – o programa estreia no dia 26 deste mês. Em uma sequência de stories, Sammy disse que, apesar do empresário ter sentido a tentação, ele “não caiu desta vez”. “Oi amores, tudo bem? Estou resolvendo umas coisas de família, logo logo estou de volta. Mas vim aqui falar com vocês o seguinte”, começou. “1º: Por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda assim fazemos escolhas erradas pois somos humanos, pecadores. 2º: Nosso ego é uma coisa doida, o nosso corpo animal é bem difícil e dominar. Por isso, eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal, com constância e dedicação, se aprende”, continuou a influenciadora.

“Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar de Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir muito mais. Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?”, questionou Sammy. “Lembrando que: cada jornada é individual. Minha jornada, meu coração e minha postura não dependem de quem está comigo. Nunca aceite carregar um peso que não é seu”, finalizou. Além de Pyong ter dito que os rumores não passam de fake news, Antonela também negou as acusações: “Sobre alguns comentários envolvendo meu nome e que fiquei sabendo hoje. Só posso dizer que acho lamentável pessoas falarem sobre o que não existe e que não aconteceu sem pensar nas famílias das pessoas envolvidas. Lamentável”, escreveu em sua página oficial do Instagram.

Traição durante o ‘BBB 20’

Durante a participação do hipnólogo no “Big Brother Brasil 2020”, ele também foi acusado de trair a esposa por ter tentado beijar a participante Marcela e apalpado Flayslane. “Estou com a consciência tranquila. Eu errei, não vou mentir, não vou esconder, e não preciso fazer isso. Inclusive já pedi desculpas publicamente dentro do Big Brother. E aqui fora eu sabia que teria consequências e eu vou lidar com as consequências dos meus atos”, disse na época. Ele foi perdoado por Sammy.