Com Covid-19, Szafir publica vídeo no hospital: ‘Para mostrar que estou vivo’

Ator está internado desde o dia 22 de junho e foi extubado neste sábado, após apresentar melhora no quadro

Divulgação Luciano Szafir está internado desde 22 de junho



Luciano Szafir publicou um vídeo neste domingo, 11, e falou pela primeira vez desde que foi internado com Covid-19, no dia 22 de junho. O ator, de 52 anos, está no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e foi extubado neste sábado, após apresentar uma melhora no quadro. “Oi, gente. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo e para agradecer”, disse Szafir, emocionado. Essa é a segunda vez que ele é infectado pela doença. Na última quinta-feira, Xuxa se manifestou nas redes sociais e pediu orações pelo ex-marido. “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, criticou. A filha do casal, Sasha Meneghel, também pediu orações pelo pai e agradeceu o carinho que tem recebido.