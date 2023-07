Gabriela Prioli revela proposta picante de Deborah Secco: ‘Estou pensando’

Apresentadora disse que se sentiu lisonjeada e detalhou a ‘oferta’ da atriz

A apresentadora de televisão Gabriela Prioli revelou nesta quarta-feira, 12, que recebeu uma proposta picante da atriz Deborah Secco. Durante exibição do programa “Saia Justa”, do GNT, a também influenciadora disse que se sentiu lisonjeada e detalhou a “oferta” da atriz. “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: ‘Se um dia sentir vontade, estamos ai'”, comentou, dando risada, Prioli. “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?”, completou. Há dois meses, Giovanna Ewbank também revelou que Deborah Secco reforçou a proposta de fazer sexo a três com seu marido, Hugo Moura. O assunto voltou à tona durante a entrevista de Dani Calabresa ao podcast “Quem pode, Pod”. Na ocasião, a humorista comentou que Secco “queria” Gio. “Ela super te queria, te convidou”, comentou. A atriz, então, respondeu que o convite ainda está de pé. “Amor, [convida] até hoje, né Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem pra ela, ela fala: ‘tô te esperando'”. Ewbank, entretanto, afirmou que recusou o convite da amiga. “Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em mim”, garantiu.