Ator de ‘Barry’ é escalado para viver vilão no filme ‘Superman: Legacy’

Filme de James Gunn também tem definido os protagonistas; estreia está prevista para julho de 2025

Reprodução/ série Barry HBO Anthony já fez outros dois vilões no universo da DC



O ator Anthony Carrigan, que faz o papel de NoHo Hank na série ‘Barry‘, da HBO, foi escalado para viver o vilão do filme ‘Superman: Legacy’, primeiro filme do diretor James Gunn na DC. A notícia foi vinculada pelo site ‘The Hollywood Reporter’, que também anunciou os protagonistas do longa-metragem: David Corenswet como Clark Kent e Rachel Brosnahan como Louis Lane. Anthony será Metamorfo, o alter-ego do aventureiro Rex Mason, que teve a estrutura molecular modificada por uma maldição. O vilão apareceu pela primeira vez nas HQs em 1965 e possui poderes de transmutação. Nas redes sociais, Gunn disse que está empolgado para trabalhar com Anthony. O ator, inclusive, já viveu dois vilões no universo DC. Na série Gotham, da Fox, ele foi Victor Zsasz e em ‘The Flash’ interpretou Mist. ‘Superman: Legacy’ estreia em julho de 2025.