Galisteu diz que discussões políticas não entrarão em A Fazenda: ‘Se tiver, a gente corta’

Adriane estreará como apresentadora da nova edição de A Fazenda, que revelará a identidade de parte dos participantes nesta quinta-feira, 9

Reprodução/Jovem Pan A 13ª edição do reality show A Fazenda estreará no dia 14 de setembro, próxima terça-feira



Nesta quarta-feira, 8, o programa Morning Show recebeu Adriane Galisteu, que substituirá Marcos Mion como apresentadora do reality show A Fazenda, cuja estreia da 13ª edição está marcada para o dia 14 de setembro. Em entrevista, ela afirmou que a produção do programa não dará espaço para que os participantes discutam política entre si. “Se tiver política, a gente corta, porque se tem uma coisa que não combina com reality show é discussão política, a gente quer discussão um com o outro. A política não é entretenimento, não conta coisas divertidas, a gente não se emociona, só fica com raiva. Eu estou a fim de me divertir em cima do entretenimento.”

Adriane disse também estar animada em ser a primeira mulher a apresentar o reality, mas que ainda não sabe o nome dos fazendeiros confirmados para a edição, porém afirmou que a Record revelará na manhã desta quinta-feira, 9, o nome de 10 participantes. “Vou encontrar o meu trilho, o meu tom e o meu jeitão. O fato de ser a primeira mulher apresentando esse reality me anima também, porque não somos melhores, mas temos uma visão diferente da de vocês. É diferente do papel que eu tinha antes, de comprar briga, escolher meu preferido. Meu papel agora é contar a história para vocês, prestar atenção. As grandes estrelas da edição são os peões, o papel da apresentadora é contar a história de um jeito bacana, aproximar o espectador, colocar uma lupa em cima daquilo que vale a pena mostrar e comentar de novo.”

Galisteu também acredita que as redes sociais colaboram na entrega de conteúdo do programa. “As redes sociais dão o clima do programa, apesar de saber que muita gente está ali só para causar. A gente precisa de um certo filtro ali. Tem gente que gosta de falar mal, mas tem gente que quer colaborar com o conteúdo, entregar entretenimento. Essa mistura com a rede social é importante, eu vou estar super ligada.” Segundo Adriane, A Fazenda 13 revelará, também, nesta quinta-feira, 9, o nome de 3 personalidades no perfil do TikTok e contará com programação 24 horas no streaming.

Confira na íntegra a entrevista com Adriane Galisteu: