Marília Mendonça testa positivo para a Covid-19 e apresenta sintomas leves

Cantora, que já tomou a primeira dose da vacina, precisou cancelar o show que faria no próximo sábado, 11

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/08.09.2021 Marília Mendonça está com sintomas leves da Covid-19



A cantora Marília Mendonça testou positivo para Covid-19 após retornar de uma viagem que fez com o namorado, o cantor Murilo Huff, ao México. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da sertaneja confirmou a informação e disse que ela “está com sintomas leves”. A artista, de 26 anos, tomou apenas a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Marília faria um show no próximo sábado, 11, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mas a apresentação precisou ser cancelada e remarcada para o dia 25 de setembro. “A cantora, que realizaria o show seguindo todos os protocolos de segurança, testou positivo para a Covid-19 ficando impossibilitada de realizar a apresentação na data. Os ingressos adquiridos pelo público continuam valendo para a próxima data. Estimamos uma ótima recuperação para a artista e esperamos a presença de todo o público na nova data”, informou a organização do evento por meio de um comunicado. Marília ainda não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.