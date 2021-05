Gil do Vigor recebe camisa do Corinthians e é convidado para visitar o clube

O pernambucano, que demonstrou simpatia pelo Timão já dentro da casa do BBB 21, recebeu uma mensagem carinhosa de Duílio Monteiro Alves, presidente do Alvinegro paulista

Reprodução/Altas Horas Ex-BBB, Gil do Vigor recebeu uma camiseta do Corinthians



Declaradamente torcedor de Sport e Corinthians, Gilberto do Vigor, um dos participantes de maior destaque do “BBB 21”, recebeu uma camiseta autografada do Alvinegro durante gravação do “Altas Horas”, da Rede Globo, nesta quarta-feira, 12. Ao longo do programa, o pernambucano, que demonstrou simpatia pelo Timão já dentro do reality show, também foi convidado pelo presidente Duílio Monteiro Alves a conhecer as instalações do clube. “Quero dar parabéns ao Gil, esse grande corintiano, por sua participação no BBB e por ter também levantado temas importantes. Por isso, quero aproveitar e convidar o Gil para vir ao Corinthians e conhecer nossos projetos de responsabilidade social”, disse o mandatário.

Vale lembrar que, depois de sua participação no “BBB 21”, Gilberto também foi presenteado pelo Sport com uma camisa personalizada do Leão com o seu nome. Em entrevista recente ao “Globoesporte.com”, o pernambucano também afirmou que pretender conhecer a Ilha do Retiro quando o público voltar a ser permitido nos estádios – há a proibição em todo o país desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Além disso, ele cravou uma goleada do seu time do coração sobre o Náutico, na final do Estadual. “Na final é 6 a 0. Nada contra o pessoal do Náutico, mas o Sport ganha”, disse. As decisões do Campeonato Pernambucano estão marcadas para os dias 16 e 23 de maio.