‘BBB 21’: Gilberto é o novo líder e ganha um Fiat Toro

O doutorando de Economia venceu a disputa com Sarah pela liderança após prova de resistência

Reprodução Essa é a primeira liderança de Gilberto



A última Prova do Líder do Big Brother Brasil 21 teve mais de 13 horas de duração e consagrou Sarah e Gilberto como vencedores. Os dois estão imunizados e disputaram na noite desta sexta-feira, 19, a liderança da semana. Além do Líder, o vencedor também ganhou uma Fiat Toro. A prova de desempate foi de sorte, quatro chaves foram disponibilizadas para a dupla e apenas uma ligaria o carro, estacionado no jardim. Na primeira tentativa, Gilberto escolheu a chave 1 e venceu a prova, levando o carro. Na escolha do VIP, Gil chamou Sarah, Fiuk, Juliette, Pocah e Rodolffo.