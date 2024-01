Giovanna Pitel, Nizam e Raquele se enfrentam no paredão do ‘BBB 24’

Eliminação está marcada para acontecer neste domingo, 21

Reprodução/Globoplay Após uma semana de polêmicas e atritos, Nizam foi o mais votado, com sete votos



Na noite de sexta-feira, 19, mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil 24. Os escolhidos para disputar a berlinda foram Giovanna Pitel, Nizam e Raquele. A formação do paredão teve início com a imunização de MC Bin Laden pelos anjos da semana, Lucas Luigi e Lucas Henrique. Em seguida, o líder Matteus teve que escolher um dos quatro indicados por ele, e optou por indicar Pitel devido à falta de afinidade com a sister. Na votação do confessionário, os brothers tiveram que votar duas vezes. Após uma semana de polêmicas e atritos, Nizam foi o mais votado, com sete votos, enquanto Davi, Raquele e Vinícius empataram com cinco votos cada. O líder Matteus desempatou e indicou Raquele para a berlinda. A eliminação está marcada para acontecer no domingo, 21.